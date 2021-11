Pontarlier Pontarlier 25300, Pontarlier Atelier – Philo Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: 25300

Atelier – Philo Pontarlier, 12 janvier 2022, Pontarlier. Atelier – Philo Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier

Pontarlier 25300 EUR 0 0 Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier, avec Laurence Bouchet, philosophe.

Quelles émotions ressent-on devant l’autoportrait de Gustave Coubet ? À partir d’un ensemble de questions, la philosophe amène les visiteurs à s’interroger sur les différentes interprétations qui peuvent émaner d’un tableau. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 82 https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2 Proposé par le Musée Municipal de Pontarlier, avec Laurence Bouchet, philosophe.

