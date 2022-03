Atelier philo parents-enfants “Le bonheur” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 07 mai 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Venez partager un moment ludique et de réflexion avec vos enfants ! Qu'est-ce que le bonheur ? Peut-on être tout le temps heureux ? Cet atelier s'adresse aux 3-6 ans et à leurs parents, et sera accompagné d'une activité créative ! Animé par l'association LUDOMONDE, avec Stéphane Cloux, diplômé de l'Institut des Pratiques philosophiques. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr

2022-05-07T15:00:00+01:00_2022-05-07T16:30:00+01:00

Bibliothèque Georges Brassens

