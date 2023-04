Atelier philo parents – enfants Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier philo parents – enfants Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Venez philosopher en famille avec l’association Ludomonde Philosopher en famille ? Mais quelle idée ? Parents et enfants se retrouvent dans un espace libre pour réfléchir, débattre et se découvrir en tant qu’être de pensée à part entière. Avec l’association Ludomonde, des questions que beaucoup d’entre nous se posent sont mises en évidence : – le samedi 13 mai, nous réfléchirons ensemble sur le thème de la colère. L’atelier se termine par une activité manuelle en rapport avec la thématique abordée ! Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

