Atelier philo parents/enfants autour de la notion des filles et des garçons Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier philo parents/enfants autour de la notion des filles et des garçons Bibliothèque Aimé Césaire, 18 mars 2023, Paris. Le samedi 18 mars 2023

de 16h00 à 17h00

. gratuit

Venez philosopher en famille avec l’Association LudoMonde. Qu’est ce qu’une fille et qu’est ce qu’un garçon, en voilà une question ? ! Un moment pour réfléchir, se poser des questions, débattre sur le thème des filles et des garçons. Atelier animé par l’association Ludomonde. Pour parents et enfants à partir de 7 ans Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Ludomonde Atelier philo Ludomonde

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier philo parents/enfants autour de la notion des filles et des garçons Bibliothèque Aimé Césaire 2023-03-18 was last modified: by Atelier philo parents/enfants autour de la notion des filles et des garçons Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 18 mars 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris