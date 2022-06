Atelier philo Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier philo Médiathèque Françoise Sagan, 8 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 15h30 à 16h30

. gratuit

Ce mois-ci l'atelier philo pour les enfants se déroulera en plein air, en partenariat avec l'association Ludomonde. A partir de la lecture d'ouvrages, les enfants de 8 à 12 ans sont invités à réfléchir sur le monde, à partager leurs points de vue et échanger leurs arguments. Ce mois-ci, les thèmes du jeu, du sport et la compétition sont à l'honneur ! Retrouvez nous sur le terrain multi sport face au centre social « Le Pari's des Faubourgs » pour une séance en plein air ! Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise Sagan

