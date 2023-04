Atelier philo Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier philo Médiathèque Françoise Sagan, 17 mai 2023, Paris. Le mercredi 17 mai 2023

de 15h30 à 16h30

.Public enfants adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit Enfants d e8 à 12 ans, sur inscription Les enfants sont invités à réfléchir sur la thématique, échanger leurs idées et formuler leurs points de vue. Cette séance portera sur la thématique de « La méchanceté ». Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan Personnage qui réfléchit sur fond de bulle bleue. point d’interrogation.

