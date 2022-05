Atelier philo Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Ouvert à tous, l’atelier philo permet de discuter autour d’un thème, choisi ensemble, qui pose question. Ici, pas de concours d’érudition, juste la volonté d’échanger, dans le respect et l’écoute de la parole de chacun, ce qui peut permettre de dépasser les opinions. Il ne s’adresse donc pas à des spécialistes, mais à toutes personnes désireuses de chercher à comprendre, de découvrir, voire d’accéder aux connaissances. Proposé dans le cadre de l’Action Insertion Culture de l’association ARCANE, l’atelier philo se réunit un mercredi après-midi par mois, de 14h à 17h, à la médiathèque André Malraux. Il est co-animé par Daniel Seynhaeve, professeur retraité de philosophie, et Ludovic Houttemane, médiateur culturel.

Gratuit, réservation conseillée auprès de l’association ARCANE. Public adulte.

