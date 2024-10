Atelier Philo Marmot Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre, mercredi 30 octobre 2024.

Atelier Philo Marmot

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Des ateliers de réflexion thématiques pour initier les 6-12 ans à la philosophie. Parce que les petits aussi se posent de grandes questions ! Qui suis-je ? Qu’est-ce que ça veut dire “grandir” ? Les adultes ont-ils toujours raison ? Les petits aussi se posent de grandes questions !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer des idées et à échanger avec les autres, Philo Marmots vous invite à participer à des ateliers de réflexion thématiques pour s’éveiller à la philosophie.

Des rencontres animées par Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice de discussions philosophiques avec les enfants.

Les thématiques abordées sont déclinées sur plusieurs séances, avec différentes questions et différents supports (albums, films d’animations, jeux, etc.). Il est donc possible de s’inscrire à plusieurs séances.

Pour les 8-12 ans

Sur inscription

Des ateliers de réflexion thématiques pour initier les 6-12 ans à la philosophie. Parce que les petits aussi se posent de grandes questions ! Qui suis-je ? Qu’est-ce que ça veut dire “grandir” ? Les adultes ont-ils toujours raison ? Les petits aussi se posent de grandes questions !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer des idées et à échanger avec les autres, Philo Marmots vous invite à participer à des ateliers de réflexion thématiques pour s’éveiller à la philosophie.

Des rencontres animées par Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice de discussions philosophiques avec les enfants.

Les thématiques abordées sont déclinées sur plusieurs séances, avec différentes questions et différents supports (albums, films d’animations, jeux, etc.). Il est donc possible de s’inscrire à plusieurs séances.

Pour les 8-12 ans

Sur inscription .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 15:00:00

fin : 2024-10-30

Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Atelier Philo Marmot Le Havre a été mis à jour le 2024-10-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

mercredi 30 octobre 2024 Atelier Philo Marmot Bibliothèque Oscar Niemeyer Le Havre Atelier Philo Marmot Bibliothèque Oscar Niemeyer 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime 2024-10-30 à 15:00:00 .Des ateliers de réflexion thématiques pour initier les 6-12 ans à la philosophie. Parce que les petits aussi se posent de grandes questions ! Qui suis-je ? Qu'est-ce que ça veut dire "grandir" ? Les adultes ont-ils toujours raison ? Les petits aussi se posent de grandes questions ! Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer des idées et à échanger avec les autres, Philo Marmots vous invite à participer à des ateliers de réflexion thématiques pour s'éveiller à la philosophie. Des rencontres animées par Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice de discussions philosophiques avec les enfants. Les thématiques abordées sont déclinées sur plusieurs séances, avec différentes questions et différents supports (albums, films d’animations, jeux, etc.). Il est donc possible de s’inscrire à plusieurs séances. Pour les 8-12 ans Sur inscription