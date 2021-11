Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Atelier Philo Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Les ateliers reprendront et seront animés par Anne-Catherine Heinisch.

Le thème choisi pour cette prochaine rencontre est celui des vertus de l’échec (en deux mots les vertus, et l’échec). Nous vous attendons pour échanger.

– Vous pourrez proposer également vos sujets.

– Le calendrier avec le thème des ateliers sera fixé.

– Les ateliers sont ouverts à tous. Atelier Philo animé par Anne-Catherine Heinisch.

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Rue de la République Médiathèque Albert Camus Ville Marmande lieuville Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande