Atelier philo – Les tableaux de Charles Belle

2022-09-21 18:00:00 – 2022-09-21 EUR 0 0 Proposé par le Musée de Pontarlier.

Quelles émotions ressent-on devant les tableaux de Charles Belles exposés au Musée de Pontarlier?

À partir d’un ensemble de questions, la philosophe Laurence Bouchet amène les visiteurs à s’interroger sur les différentes interprétations qui peuvent émaner d’un tableau.

Sur réservation. Proposé par le Musée de Pontarlier.

