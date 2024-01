ATELIER PHILO LANGUES : LIBERTE ! Bibliothèque Valeyre Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 11h00 à 12h00

.Tout public. A partir de 6 ans. Jusqu’à 9 ans. gratuit

Embarquez pour une traversée philosophique avec des mots qui voyagent !

Embarquez pour une traversée philosophique avec

cet atelier, animé par Michael Cote, qui vous invite à explorer ce que cela veut dire de « vivre libre »

et de se raconter librement avec tous les mots du monde ! Venez choisir les

mots qui vous appellent et réfléchir ensemble à leurs résonances, à leur impact

sur nos comportements, nos émotions et sensations.

Pour les 6-9 ans.

Inscription obligatoire.

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

Contact : +33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr

Michael Cote