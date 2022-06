Atelier Philo – La Santé Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Atelier Philo – La Santé Marmande, 1 juillet 2022, Marmande. Atelier Philo – La Santé

Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne Rue de la République Médiathèque Albert Camus

2022-07-01 18:00:00 – 2022-07-01 20:00:00

Rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande

Lot-et-Garonne Marmande Atelier Philo « La Santé »

– de 18:00 à 20:00

Xavier de Scorraille présentera un texte intitulé Mes premières 24 heures dans un hôpital psychiatrique, écrit d’après son vécu.

– Il est conseillé de vous inscrire à l’atelier en raison du nombre de places limitées. Atelier philo sur le thème : La Santé. +33 5 53 20 94 95 Atelier Philo « La Santé »

– de 18:00 à 20:00

Xavier de Scorraille présentera un texte intitulé Mes premières 24 heures dans un hôpital psychiatrique, écrit d’après son vécu.

– Il est conseillé de vous inscrire à l’atelier en raison du nombre de places limitées. Médiathèque Marmande

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Marmande Lot-et-Garonne Rue de la République Médiathèque Albert Camus Ville Marmande lieuville Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Atelier Philo – La Santé Marmande 2022-07-01 was last modified: by Atelier Philo – La Santé Marmande Marmande 1 juillet 2022 Médiathèque Albert Camus Rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Marmande Lot-et-Garonne