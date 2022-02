Atelier Philo – La famille, entre tradition et modernité Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Atelier Philo – La famille, entre tradition et modernité Marmande, 4 mars 2022, Marmande. Atelier Philo – La famille, entre tradition et modernité Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande

2022-03-04 18:00:00 – 2022-03-04 20:00:00 Rue de la République Médiathèque Albert Camus

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Atelier philo sur le thème de la famille, entre tradition et modernité.

Il sera présenté par Isabelle Couzineau et Catherine Saint-Marc, animé par Anne-Catherine Heinisch.

– L’inscription est obligatoire auprès de la Médiathèque ou de Anne-Catherine.

– Il est recommandé vivement de vous inscrire, pour ne pas dépasser la jauge autorisée.

– Informations, inscriptions : 05 53 20 94 95.

Rue de la République Médiathèque Albert Camus Marmande

