Atelier philo-goûter Nay

Nay

Atelier philo-goûter Nay, 11 juin 2022, Nay. Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon

2022-06-11

Nay 64800 EUR 0 0 La ludothèque de Nay organise un atelier philo-goûter animé par Christelle Normand, professeure des écoles, instructrice de pleine conscience pour les enfants et animatrice d’ateliers philo.

Ludothèque du Pays de Nay 16 Rue du Docteur Talamon Nay

