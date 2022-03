Atelier philo Fougerolles-Saint-Valbert, 19 mars 2022, Fougerolles-Saint-Valbert.

Atelier philo Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

2022-03-19 – 2022-03-19 Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert

EUR 5 5 Atelier philo animé par Anna Breysse, diplômée de la fondation SEVE (Savoir être et vivre ensemble).

Apprendre à communiquer, prendre la parole en groupe, donner son avis, écouter celui des autres…

Place limitées pour un meilleur confort pendant la séance.

Séance à 9h30 pour les enfants de 6 à 9 ans, et séance à 11h pour les enfants de 10 à 12 ans.

Réservations et informations au 03 84 49 52 50.

+33 3 84 49 52 50

Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

