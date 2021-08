Yssingeaux Yssingeaux 43200, Yssingeaux Atelier philo enfants “la bêtise” Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: 43200

Yssingeaux 43200 Nouveauté : atelier philo pour les enfants à partir de 8 ans organisés sous l’égide de l’association “Lire et écouter la Grenette” : “thème de la bêtise” que veut-on dire que quelqu’un est bête ? et d’ailleurs les bêtes sont-elles bêtes. http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-14 par

