Atelier philo enfants, café jeunes parents, Escape Game

Atelier philo enfants, café jeunes parents, Escape Game, 22 mai 2022

2022-05-22 – 2022-05-22 Dimanche 22 mai devant l’église. Gratuit. Hors-Champ 06 79 42 49 46. Atelier philo pour enfants (de 5 à 8 ans), de 11h à 12h30 : renforcer l’aptitude à penser par soi-même de façon argumentée et réflexive, éduquer à l’art, apprendre à mieux se comprendre donc à mieux comprendre l’autre, en accueillant sa pensée sans la juger.

Café des jeunes parents, de 11h à 12h30 : Sandra, adhérente à l’association leur propose de profiter de ce temps d’échange pour se confier et débattre des nombreuses questions liées à la parentalité. Le RDV de l’Espace Jeune Escape Game de 14h à 17h (sur réservation), le Manoir Blackwood, à partir de 11 ans : remontez le temps et tentez de résoudre un crime séculaire. Dimanche 22 mai devant l’église. Gratuit. Hors-Champ 06 79 42 49 46. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

