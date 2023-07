Atelier philo enfants/adultes : Les humains ont-ils besoin de la nature et la nature des humains ? Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier philo enfants/adultes : Les humains ont-ils besoin de la nature et la nature des humains ? Bibliothèque Aimé Césaire Paris, 27 septembre 2023, Paris. Le mercredi 27 septembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Venez réfléchir et partager vos idées sur la relation entre l’être humain et la nature. Quelles sont les questions que vous vous posez sur ce sujet ? Comment vivez-vous votre relation à la nature dans votre quartier ? Est-elle toujours si importante dans nos vies et dans notre milieu urbain ? Si elle conditionne la vie humaine sur terre, la nature a-t-elle besoin de nous ? Atelier animé par Annie Popeline, praticienne philosophe et artiste

pluridisciplinaire, vous discuterez ensemble sur ce thème puis participerez à

la réalisation d’une fresque collective qui sera exposée dans la bibliothèque. Mercredi

27 septembre à 16h à partir de 6 ans – durée : 2h – Gratuit sur

inscription (vous pouvez inscrire vos enfants seuls ou venir avec eux pour

participer à la discussion.) Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

