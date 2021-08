Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Atelier philo enfant : vérité et mensonge Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier philo enfant : vérité et mensonge Médiathèque Ormédo – Orvault, 2 octobre 2021, Orvault. 2021-10-02

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Un atelier Philo pour les 7-10 ans sur le thème de la vérité et du mensonge. Animé par Laurence, un petit débat qui s’appuiera sur le jeu et les dessins pour inviter les enfants à parler de ces sujets et prendre du recul sur notre monde ultra connecté et saturé d’informations pas toujours vérifiables. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

