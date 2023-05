Atelier philo en famille : filles / garçons Bibliothèque Vaugirard, 20 mai 2023, Paris.

Le samedi 20 mai 2023

de 10h30 à 12h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Philosophez en famille avec l’association Ludomonde !

Un atelier philo parent-enfants pour réfléchir, se poser des questions et échanger sur le thème des filles et des garçons.

La philosophie avec les enfants c’est très joyeux car on discute, on s’amuse, on apprend, on comprend le monde et on grandit !

Atelier animé par l’association Ludomonde à partir

d’un support ludique (conte, activité créative, jeu).

Pour les parents et les enfants à partir de 7 ans.

Présence obligatoire d’un parent.

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Vaugirard/

