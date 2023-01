atelier philo en famille Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris Catégories d’Évènement: île de France

atelier philo en famille Bibliothèque Jeunesse Diderot, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit Réservations ouvertes à partir du mardi 24 janvier « C’est quoi être heureux/heureuse ? Comment faire pour le devenir ? » Venez réfléchir avec nous sur la thématique du bonheur en participant à nos ateliers philo enfants/parents, animés par l’association Ludomonde ! Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un parent Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : http://www.ludomonde.coop/philosophie-en-famille/ 01 43 40 69 94 bibliotheque.diderot@paris.fr

