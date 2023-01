Atelier Philo en famille Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier Philo en famille Bibliothèque Italie, 18 février 2023, Paris. Le samedi 18 février 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit enfants accompagnés d’un adulte Atelier Philo en famille sur le thème de la colère pour les plus jeunes. L’association Ludomonde vous propose un atelier ludique et créatif ainsi qu’un conte afin d’échanger en famille sur le thème de la colère. Une pause « Yoga » en milieu de séance sera proposée. Pour les enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation auprès des bibliothécaires. Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

