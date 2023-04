Atelier philo en famille Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris Catégories d’Évènement: île de France

Atelier philo en famille Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz, 3 mai 2023, Paris. Le mercredi 03 mai 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Présence d’un parent accompagnant obligatoire. Venez réfléchir en famille aux petites et aux grandes questions de la vie. L’association Ludomonde vous propose un atelier philo parent-enfants à partir d’un support ludique (conte, activité créative, jeux). Cette séance a pour thème « Obéir » et s’adresse aux enfants de 4 à 6 ans accompagnés de leurs parents. Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Contact : 01 40 33 26 01 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://facebook.com/bibliotheque.couronnes/

