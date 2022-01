Atelier philo en famille Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier philo en famille Bibliothèque Andrée Chedid, 19 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 février 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Participez à un atelier philo en famille (dès 6 ans) sur le thème du bonheur. Cet atelier est animé par un professionnel de l’association Ludomonde. Un animateur de l’association Ludomonde (professionnel diplômé en Sciences de l’Éducation et formé aux ateliers philosophiques pour les enfants et les adultes) vous propose un atelier philo sur le thème du bonheur. Un moment ludique et de réflexion à partager en famille, dès 6 ans ! Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015 Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid Date complète :

2022-02-19T15:00:00+01:00_2022-02-19T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Andrée Chedid Adresse 36 rue Emeriau Ville Paris lieuville Bibliothèque Andrée Chedid Paris Departement Paris

Bibliothèque Andrée Chedid Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/