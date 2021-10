Paris Cinéma des Cinéastes île de France, Paris Atelier philo Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier philo Cinéma des Cinéastes, 12 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 décembre 2021

de 10h45 à 12h45

Venez discuter autour du film bonjour + atelier philo

Le film De Yasujiro Ozu Japon I 1959 I 1h34 I couleur I VOSTFR A partir de 8 ans Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur tout en jalousant celui des autres, les pères se croisent au café du coin et s’inquiètent de leur retraite à venir, tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision chez un voisin jugé trop excentrique. Un soir, les jeunes Minaru et Isamu pressent leurs parents pour avoir leur propre poste de télévision, en vain : l’aîné se met alors en colère face à l’hypocrisie des adultes et décide de faire une « grève de la parole », aussitôt suivi par son jeune frère… L’Atelier On se retrouve autour d’Ophélie Chekroun pour s’interroger ensemble sur les différentes thématiques abordées par les films. Événements -> Festival / Cycle Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy Paris 75017

