Atelier Philo avec Sylvie Moreau au Café-Librairie « Le Passage » à Brasparts.

Atelier Philo avec Sylvie Moreau au Café-Librairie « Le Passage » à Brasparts., 16 octobre 2022, . Atelier Philo avec Sylvie Moreau au Café-Librairie « Le Passage » à Brasparts.



2022-10-16 – 2022-10-16 Dimanche 16 octobre à 14h30, Sylvie Moreau anime l’atelier philo enfant, Sylvie est aussi une passionnée de littérature jeunesse ! La première rencontre samedi 21 septembre était un bon début, il reste quelques places, précipitez vous pour réserver ! dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville