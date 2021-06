Paris Médiathèque Hélène Berr Paris Atelier philo-artistique. Médiathèque Hélène Berr Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 10h30 à 12h

gratuit

MOSHI la moustache philo-artistique t’emmène découvrir le poulpe, un être marin philosophique qui permet de questionner les croyances des êtres humains. À travers l’histoire du poulpe, décrit dans des récits du monde entier, tu pourras débattre, mettre tes idées en mouvements de manière créative et réaliser une œuvre artistique. En effet, qu’est-ce que le poulpe peut nous faire comprendre sur le raisonnement humain ? L’être humain ne serait-il pas un peu prétentieux de croire que sa façon de penser est la meilleure au monde ? Grâce à l’étude des mécanismes du poulpe, découvre les multiples facettes de l’intelligence.

Enfants de 7 à 12 ans. Durée de l’atelier 1h30

Contact :médiathèque Hélène Berr 0143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr

2021-07-03T10:30:00+02:00_2021-07-03T12:00:00+02:00

