Brest Finistère Y a-t-il seulement la possibilité de trouver des indices fiables pour distinguer l’état de veille de celui du songe ? Après une visite commentée autour d’œuvres d’artistes symbolistes, l’atelier propose un moment d’échange philosophique ouvert à tous, autour de la thématique du rêve. Du réel au virtuel, du modèle au simulacre, la frontière est ténue et se dissipe même. Par Myriam Mekouar, de l’association L’Écume et Aurélie Stéphan, guide-conférencière

Adultes et adolescents

Plein tarif 6€, tarif réduit 4€. Gratuité sous conditions Réservation obligatoire (jauge limitée)

> 02 98 00 87 96

