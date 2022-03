ATELIER PHILO ADULTES Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots
19h30-21h30

Atelier philo adultes par Juliana de Souza

Maison du Temps Libre – Tarifs 20€ adhésion annuelle ou 30€ par couple Infos : http://philosopher-sur-les-rivages-palavasiens.over-blog.com 19h30-21h30

Atelier philo adultes par Juliana de Souza

Maison du Temps Libre – Tarifs 20€ adhésion annuelle ou 30€ par couple
Infos : http://philosopher-sur-les-rivages-palavasiens.over-blog.com

