### Atelier Philo’ (ados) **Avec l’association L!bre de mots** La parole se lie, se délie et se libère tout au long de ces ateliers philo’ entre discussions et découvertes autour des oeuvres et des collections. En janvier, venez parler de l’Amitié sous toutes ses formes autour de l’œuvre “Le Roi des Moutards” d’Alexandre Antigna ! **C’est quoi l’Amitié ?** * **Samedi 15/01 à 11h** _Inclus dans le billet d’entrée (gratuit). Dans la limite des places disponibles._ Atelier dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en vigueur. Jauge limitée à 9 enfants.

Musée des Beaux Arts 1, rue Fernand Rabier 45000 Orléans Loiret



2022-01-15T11:00:00 2022-01-15T12:30:00