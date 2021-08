Sombernon Sombernon Côte-d'Or, Sombernon Atelier philo (7-9 ans) – Coup de contes Sombernon Sombernon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sombernon

Atelier philo (7-9 ans) – Coup de contes Sombernon, 9 octobre 2021, Sombernon. Atelier philo (7-9 ans) – Coup de contes 2021-10-09 10:30:00 – 2021-10-09 11:30:00 Place Bénigne Fournier Bibliothèque de Sombernon

Sombernon Côte-d’Or Sombernon EUR 0 0 Discussion à visée philosophique. A partir de la lecture d’un album sur le thème “Famille(s)”, Géraldine Cama, vous propose de vous étonner autour de grandes questions de la vie, d’apprendre à écouter, d’argumenter, de réfléchir, de développer votre esprit critique, de penser par vous-même : de philosopher ! Enfants de 7 à 9 ans Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM au 03 80 49 77 43 ou par mail culture@ouche-montagne.fr – Réservation possible à compter du 1er septembre culture@ouche-montagne.fr +33 3 80 49 77 43 Discussion à visée philosophique. A partir de la lecture d’un album sur le thème “Famille(s)”, Géraldine Cama, vous propose de vous étonner autour de grandes questions de la vie, d’apprendre à écouter, d’argumenter, de réfléchir, de développer votre esprit critique, de penser par vous-même : de philosopher ! Enfants de 7 à 9 ans Réservation obligatoire auprès du service culture de la CCOM au 03 80 49 77 43 ou par mail culture@ouche-montagne.fr – Réservation possible à compter du 1er septembre dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Sombernon Autres Lieu Sombernon Adresse Place Bénigne Fournier Bibliothèque de Sombernon Ville Sombernon lieuville 47.3074#4.70755