2022-04-27 14:30:00 – 2022-04-27 16:00:00

Lignières Cher Inscrivez-vous à ce dernier atelier pour de bons conseils avec une meilleure autonomie à domicile, une meilleure compréhension des prescriptions et pourquoi pas faire suivre ces informations à votre entourage ! Animés par des pharmaciens et une infirmière, 4 ateliers jusqu’à fin avril, à des dates ponctuelles,

Ce 4e atelier s’intitule « Victorine part en voyage! » .

Sur réservation. clicinfosenior@wanadoo.fr +33 2 48 60 12 81 Inscrivez-vous à ce dernier atelier pour de bons conseils avec une meilleure autonomie à domicile, une meilleure compréhension des prescriptions et pourquoi pas faire suivre ces informations à votre entourage ! clic info senior

