Visite de la maison paille « Dre » et découverte de l’écoconstruction Atelier P!F Vertou Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vertou Visite de la maison paille « Dre » et découverte de l’écoconstruction Atelier P!F Vertou, 15 octobre 2023, Vertou. Visite de la maison paille « Dre » et découverte de l’écoconstruction Dimanche 15 octobre, 14h00 Atelier P!F L’évènement est gratuit mais l’inscription préalable est recommandée pour garantir votre place. Vous êtes invité(e) à découvrir l’écoconstruction et à visiter le chantier de la maison paille « Dre »; maison de 67 m², mise en paille (murs) et bardée par une structure d’insertion, mixte fibre de bois et ouate de cellulose en toiture, chauffage à granules, enduits intérieurs terre.

Au programme :

– Projection : Découvrez lors d’une projection commentée par les membres du collectif, les principes phares de l’écoconstruction.

– Visite guidée : Explorez la maison en compagnie du maître d’oeuvre.

– Session Questions – Réponses : Posez toutes vos questions. Atelier P!F 2, rue des Hauts Bois 44120 VERTOU Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@atelierpif.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637577380 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00 P!F Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vertou Autres Lieu Atelier P!F Adresse 2, rue des Hauts Bois 44120 VERTOU Ville Vertou Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Atelier P!F Vertou latitude longitude 47.172066;-1.449792

Atelier P!F Vertou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vertou/