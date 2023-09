Visite de la maison positive « MaiGia » et découverte de l’écoconstruction Atelier P!F Vertou Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vertou Visite de la maison positive « MaiGia » et découverte de l’écoconstruction Atelier P!F Vertou, 14 octobre 2023, Vertou. Visite de la maison positive « MaiGia » et découverte de l’écoconstruction Samedi 14 octobre, 14h00 Atelier P!F L’évènement est gratuit mais l’inscription préalable est recommandée pour garantir votre place. Vous êtes invité(e) à découvrir l’écoconstruction et à visiter la maison « MaiGia »; maison à énergie positive de 190 m², rénovée et réaménagée en 2022, isolée en fibre de bois et ouate de cellulose, avec bilan financier positif sur le volet énergie, aménagement intérieur utilisant des matériaux de réemploi.

Au programme :

– Projection : Découvrez lors d’une projection commentée par les membres du collectif, les principes phares de l’écoconstruction.

– Visite guidée : Explorez la maison en compagnie du maître d’oeuvre.

– Session Questions – Réponses : Posez toutes vos questions. Atelier P!F 2, rue des Hauts Bois 44120 VERTOU Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@atelierpif.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0637577380 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

