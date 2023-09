Portes ouvertes et séances conseils gratuits Atelier P!F Vertou Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Portes ouvertes et séances conseils gratuits Vendredi 13 octobre, 14h00 Atelier P!F L'évènement est gratuit mais l'inscription préalable est recommandée pour garantir votre place. Nous vous attendons aux journées portes ouvertes à l'Atelier P!F afin de partager avec vous notre vision d'une architecture durable et en lien avec la préservation des ressources naturelles.

Au programme :

– Visite de l’Atelier : Explorez nos locaux et découvrez notre Atelier conçu avec des principes durables.

– Rencontre avec l’Équipe: Rencontrez les membres du collectif P!F. Posez-leur toutes vos questions et discutez de vos projets personnels.

– Séances Conseils : Vous avez un projet en tête ? Profitez de séances de consultation individuelles pour discuter de vos idées et obtenir des conseils personnalisés. Atelier P!F 2, rue des Hauts Bois 44120 VERTOU Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

