**Atelier petits et grands** —————————- ### Motif oriental Créez un motif de style oriental à l’aide de mosaïque et de céramique. Repartez avec une réalisation chatoyante de couleurs et de lumière. _Par L’Hippopotame Amoureux_

5€ / Durée 2h30 / Sur réservation au 04 74 20 24 88

Dans le cadre de l’exposition temporaire “Les Orientales de Berlioz”, créez votre propre motif coloré et lumineux. Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T17:00:00

