La Côte-Saint-André Musée Hector-Berlioz Isère, La Côte-Saint-André Atelier petits et grands – Henni-li Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

La Côte-Saint-André

Atelier petits et grands – Henni-li Musée Hector-Berlioz, 11 août 2021-11 août 2021, La Côte-Saint-André. Atelier petits et grands – Henni-li

Musée Hector-Berlioz, le mercredi 11 août à 15:00

**Henni-li** ———— ### Atelier petits et grands Pour tout savoir sur le henné : la plante, sa préparation, ses usages… Des motifs traditionnels d’Orient… à appliquer sur soi ! _Par Beyti_ _Il est préférable de venir avec des vêtements foncés et à manches courtes (ni le Département de l’Isère, ni l’Association Beyti ne sauraient être tenu responsables en cas de dommages causés sur les vêtements et biens des participants)._

3,80€ sur réservation auprès du musée

Atelier autour du henné et de son application Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, La Côte-Saint-André Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Hector-Berlioz Adresse 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André Ville La Côte-Saint-André lieuville Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André