Atelier Petits bouts de verre

Atelier Petits bouts de verre, 13 juillet 2022, . Atelier Petits bouts de verre

2022-07-13 10:30:00 – 2022-07-13 12:00:00 12 12 EUR Vous créez un petit vitrail avec des petits bouts de verre fusionnés à 800° par collage sur un support choisi. dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville