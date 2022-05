Atelier petites plantations Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégorie d’évènement: Martigues

Atelier petites plantations Médiathèque Louis Aragon, 7 mai 2022, Martigues. Atelier petites plantations

Médiathèque Louis Aragon, le samedi 7 mai à 10:00

Tu aimes jardiner ? Viens réaliser tes plantations et vérifier que tu as la verte ! **Sans inscription, dès 5 ans**

Gratuit, sans inscription.

Des plantations avec l’AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) pour devenir jardinier. Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500 Martigues Martigues

