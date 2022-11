Atelier : Petite introduction à l’inuktitut du Nunavik (Arctique québécois) Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier : Petite introduction à l’inuktitut du Nunavik (Arctique québécois) Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 10h30 à 12h30

. gratuit

Avec Marc-Antoine Mahieu, maître de conférences à l’Inalco et Professeur associé à l’Université Laval. Les Inuits comptent parmi les peuples les plus étudiés au monde. Ce n’est pas le cas de leur langue. Parlée d’une extrémité à l’autre de l’Arctique américain sous diverses formes, elle présente des caractéristiques uniques et fascinantes. L’objectif de cet atelier est d’introduire à la variété d’inuktitut utilisée quotidiennement dans les 14 villages de l’Arctique québécois où résident aujourd’hui environ 12 500 Inuits . Comment fonctionne cette langue ? Quelles représentations véhicule-t-elle ? Comment l’écrit-on ? L’atelier ne nécessite aucun pré-requis linguistique. Petit lexique:

ᐃᓄᒃ inuk personne inuit, être humain

ᐆᒪᔪᐃᑦ uumajuit animaux

ᓄᓇ nuna territoire

ᐊᐳᑎ aputi neige tombée

ᐊᓂᐅ aniu neige pour faire de l’eau

ᐊᕐᓴᓂᖅ arsaniq aurore boréale

Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157160-focus-quebec-atelier-petite-introduction-a-linuktitut-du-nunavik-salle-a101

Marc-Antoine Mahieu

