ATELIER PETITE CHIMIE BY WOODS FACTORY, 30 avril 2022, .

ATELIER PETITE CHIMIE BY WOODS FACTORY

2022-04-30 – 2022-04-30

40 EUR L’école buissonnière de la Woods Factory ouvre ses portes en mars avec 14 stages différents pour booster l’autonomie et la créativité de chacun.

Venez créer vos soins et produits d’entretien accompagné par Marie et Flore. Découvrez et expérimentez des recettes naturelles et faciles à refaire chez soi. Fabriquez et repartez avec 3 produits parmi les suivants : crème hydratante, baume à lèvre, exfoliant, liquide vaisselle, lessive et lave-glaces. Démarche zéro déchet grâce à des contenants consignés. La p’tite chimie du quotidien qui te fait du bien !

woods.diffusion@gmail.com +33 7 67 08 98 72 https://woodsfactory.fr/petite-chimie-du-quotidien/

Woods factory

