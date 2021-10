Granville Granville Granville, Manche Atelier “Petit Styliste” au Musée Christian Dior Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

2021-11-10 10:30:00 10:30:00 – 2021-11-10 12:00:00 12:00:00

Les participants découvriront l'histoire de Christian Dior et de sa maison de couture. Ils laisseront ensuite libre court à leur imagination en s'inspirant des codes de la Maison Dior. Ils personnaliseront le style d'une robe en utilisant le collage, la peinture ou encore le dessin. Les apprentis stylistes pourront repartir avec leur création ornée de tissus, strass et autres plumes…

+33 2 33 61 48 21 http://musee-dior-granville.com/

