Atelier : “Petit reporter” Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Atelier : “Petit reporter” Beauvais, 18 mai 2022, Beauvais. Atelier : “Petit reporter” Beauvais

2022-05-18 – 2022-05-18

Beauvais Oise Avec l’aide d’un journaliste, découvrez comment interviewer les habitants sur des sujets et des événements liés à la rénovation du quartier Saint-Lucien. Les données collectées seront retranscrites et éditées sous forme d’un journal. Pour les 8-12 ans. Avec l’aide d’un journaliste, découvrez comment interviewer les habitants sur des sujets et des événements liés à la rénovation du quartier Saint-Lucien. Les données collectées seront retranscrites et éditées sous forme d’un journal. Pour les 8-12 ans. +33 3 44 15 67 31 Avec l’aide d’un journaliste, découvrez comment interviewer les habitants sur des sujets et des événements liés à la rénovation du quartier Saint-Lucien. Les données collectées seront retranscrites et éditées sous forme d’un journal. Pour les 8-12 ans. Libre d’utilisation

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Atelier : “Petit reporter” Beauvais 2022-05-18 was last modified: by Atelier : “Petit reporter” Beauvais Beauvais 18 mai 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise