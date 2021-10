Genève Le 99-Espace de quartier Genève Atelier petit-e détective – Animation Swiss Food Academy Le 99-Espace de quartier Genève Catégorie d’évènement: Genève

Le 99-Espace de quartier, le lundi 1 novembre à 16:30

Oléagineux ? fruits à coques ? Au secours , c’est quoi ça !!! Pas de panique, Jenny notre animatrice créatrice va faire découvrir à vos enfants l’univers des huiles de la graine à l’assiette au travers des sens et une immersion de leurs bienfaits en santé et pour notre planète. Puis place en cuisine avec une recette simple et délicieuse à réaliser. Allez hop à vos toques ! Pour plus d’informations sur cet atelier : [reservation@swissfoodacademy.ch](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch) ou +41 22 558 06 56

CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T16:30:00 2021-11-01T18:00:00

