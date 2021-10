Genève Espace de quartier Eaux-Vives Genève Atelier petit-e chef-fe – Animation Swiss Food Academy Espace de quartier Eaux-Vives Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pour ce mois de décembre, chef Benoit du restaurant le Bistroquet à Genève plongera vos enfants dans le monde des légumes oubliés et notament un légume en cette saison : Le Panais ! Ce légume est un délice et vos enfants le découvriront sous la forme d’une recette originale et délicieuse. Grâce au talent du chef, cet atelier raviront les papilles de nos p’tits chefs et p’tites cheffes ! Pour plus d’informations sur cet atelier: [reservation@swissfoodacademy.ch](mailto:reservation@swissfoodacademy.ch) ou +41 22 558 06 56 Allez hop à vos toques !

CHF 10.-

le panais kezaco ? Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T14:30:00 2021-12-15T16:00:00

