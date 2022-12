Atelier petit déjeuner et goûter vitalité HOBA, 4 février 2023, Paris.

Le samedi 04 février 2023

de 11h30 à 13h30

. payant

Billetterie : 50€ + (frais de location)

Venez préparer un petit déjeuner et un goûter sain et gourmand !

Pour démarrer du bon pied et offrir le meilleur à son corps, quoi de mieux que de préparer ensemble un petit-déjeuner ou un goûter sain et gourmand à la fois !

Quelques flocons d’avoine, de bons œufs, des fruits de saison, du bon pain, quelques légumes ou légumineuses, des fruits secs et des oléagineux … De multiples possibles bienfaisants pour votre corps et la planète et éveiller votre gourmandise. Toutes ces recettes feront la joie de vos matins embrumés ou de vos collations. Durant cet atelier de cuisine éco-responsable autour de l’engagement citoyen, nous parlerons du bon sens écologique dans l’assiette et de comment œuvrer au quotidien pour une assiette respectueuse de nos corps et de l’environnement.

Lila Djeddi de la cantine vagabonde

Créatrice du restaurant la cantine vagabonde en 2012, à fait le pari de rendre le bio accessible à tous.

Depuis 2017, elle anime des ateliers de cuisine durable autour de l’engagement citoyen et se consacre pleinement à différents projets sur la démocratisation du gai manger.

Elle est l’autrice de Cantine Vagabonde, de 365 jours de cuisine gourmande et solidaire et de cuisine du quotidien pour les étudiantes et étudiants (simple, bon et durable).

HOBA 43 45 Rue Bernard Buffet 75017 Paris

Contact : https://hoba.paris/evenement/atelier-petit-dejeuner-et-gouter-vitalite/ 0981986755 jose@hoba.paris https://hoba.paris/evenement/atelier-petit-dejeuner-et-gouter-vitalite/

hoba