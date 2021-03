Aniane Aniane Aniane, Hérault ATELIER PETIT ARCHEOLOGUE A L’ABBAYE D’ANIANE Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Aniane Hérault Aniane EUR 10 10 Une expérience ludique pour jouer les scientifiques : fouiller, découvrir des objets puis les analyser pour mieux comprendre la vie des moines au Moyen Âge. Les enfants de 7 à 14 ans adorent se mettre dans la peau d’un archéologue ! Un bac de fouille, en plein cœur de l’abbaye d’Aniane est dédié à cet atelier de sensibilisation.

+33 4 67 57 58 83 https://reservation.saintguilhem-valleherault.fr/

Prévoir des vêtements pratiques et peu salissants.

