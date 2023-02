Exposition de prestige à l’atelier Peruke atelier Peruke, 1 avril 2023, Paris.

L’atelier Peruke est un atelier de fabrication et de location de perruques et postiches haut de gamme pour le cinéma et le spectacle vivant.

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art nous organisons une grande Exposition dans l’atelier PERUKE.

Nous allons vous présenter sous forme d’exposition les perruques et postiches du film « Astérix et Obelix et l’empire du milieu » de Guillaume Canet, que nous avons conçues et fabriquées pour ce film et également une exposition de notre travail pour la grande maison Hermes.

Ainsi nous vous ferons découvrir notre travail et notre savoir-faire de Perruquier.

atelier Peruke 37 bis rue de montreuil Paris Paris 75011

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00