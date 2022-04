Atelier personnaliser son tote bag Ouistreham Ouistreham Catégories d’évènement: Calvados

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-29 16:00:00 16:00:00 Le Pavillon 11 rue des Arts

Ouistreham Calvados Le Pavillon de Ouistreham vous propose un atelier pour personnaliser son tote bag.

Le Pavillon de Ouistreham vous propose un atelier pour personnaliser son tote bag.

Apporter un tote bag et une clé USB.

Ouistreham

