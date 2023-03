Voir c’est sublimer Atelier Perros-Guirec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Voir c’est sublimer Atelier, 31 mars 2023, Perros-Guirec. Voir c’est sublimer 31 mars – 2 avril Atelier Sublimer le quotidien est le thème de cette année 2023. Un regard sur le quotidien cela peut-être un portrait d’un proche, la vision de ce que le quotidien vous apporte, ce que vous souhaitez dans votre quotidien, un paysage, un moment du quotidien, l’action que nous aimons réaliser et qui donne et nous donne du plaisir au quotidien. De nombreuses façons de voir, sentir, aimer, donner, voilà ce que je vous propose de venir voir à travers des images que j’ai la chance de réaliser. Nous sommes tous touché par quelque chose au quotidien, aussi cette année je vous propose de venir avec vos images que vous souhaitez sublimer et nous pourrons regarder ensemble comment les poser sur le support qui lui ira le mieux. Je reste convaincu qu’il est important que tout à chacun s’exprime à travers des images comme d’autres le fond avec, la voix, la musique, le texte, la peinture .. C’est pour cela que je vous invite, avec grand plaisir, à nous retrouver pendant les JEMA 2023 afin de faire perdurer ce temps si précieux de la rencontre. Atelier 32, rue de la Salle – Perros-Guirec Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

